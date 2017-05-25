視導漢光演習 蔡英文：我是國軍最大靠山

蔡英文總統與國防部長馮世寬出席（張鎧乙攝）

「漢光33號」實兵實彈演習今在澎湖登場，蔡英文總統親臨校閱。蔡致詞表示，演習視同作戰，她做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山」，未來不管是國防改革、國軍工作環境改善，政府都會全力支持。

蔡英文也盛讚操演成果，她表示，今天的三軍聯合反登陸作戰操演，是防衛台灣最重要的關鍵作戰，她方才見證了國軍精實實力，再一次展現國軍絕對是「平時能救難，戰時能打仗」的精銳部隊。

蔡英文說，去年新政府上任以來，把軍務革新、鼓舞國軍士氣、提升國軍尊嚴，視為最重要的工作。她承諾，不管是戰鬥個裝的更新、老舊營舍的整建，國防部都已展開行動，提升軍人的工作環境跟尊嚴。

蔡英文也不忘提及「國防自主」政策，不管是空軍高教機的「國機國造」工作，或是展開海軍「潛艦國造」，政府全力投入提升「自研自製」的武器能量，對強化國家安全，這有三個重大意義，包括加強國防戰力、國防工業內需及向世界展現保衛國土的決心。

蔡英文說，國家的安全掌握在自己的手上。在國防自主的路上，當然會有挑戰，但無論是什麼樣的艱難，都會一一克服，因為不怕苦不怕難，就是國軍精神，保家衛國更是國軍永遠的任務。

(中時)