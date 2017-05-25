不滿同婚釋憲結果 宗教界串聯砲轟：司法已死

同婚釋憲結果出爐，宗教界今天出面砲轟「司法已死」。前銓敘部長、現任國策顧問朱武獻直言，大法官解釋「錯了！」無視婚姻家庭公共利益，對平等、自由無限上綱，侵蝕大法官超然尊嚴、傷害法治威信，一步到位的結果更可能造成性解放、少子化、愛滋病患快速增長與性平教育扭曲。

朱武獻說，既已公布解釋，後續如何修法為立法形成範圍，建議訂立專法，對國家社會撕裂，婚姻家庭價值傷害減到最低，且須訂定審慎周延的配套規範，呼籲民進黨團訂立專法，挺同反同造成國家社會撕裂，要將傷害降到最低。

他說，一步到位孔蟲到其他國家覆轍，根據法務部調查，全世界國家多數先有同性伴侶法、再引進到婚姻法，僅南非、以色列一步到位，但南非愛滋病患超過700萬人、超過人口13.2%，更以每天1000人速度增長；德國是臺灣法治效法學習國家，但也謹慎踏出同性伴侶法，法國也已經開始檢討、美國總統川普也在反省，影響重大，大法官可能不知道。

臺灣宗教界去年11月曾共同發表共同聲明，今天再度質問司法院長許宗力，過去釋字第555號提到婚姻涉及人倫制度維繫、家庭制度健全與子女健康成長，與共同利益有關，「請問院長，人倫定義是什麼？同婚在哪裡不違反人倫？」

朱武獻也說，臺灣屬於東亞儒家文化圈，學習中華文化倫理教材，是否要求教育部刪除現有國文教材？蔡英文總統承諾維持兩岸現狀，是否宣布退出東亞儒家文化圈打破現狀？

基督教牧師陳志宏痛批，大法官球員兼裁判，看似合意，其實全都支持同婚，有既定立場解釋，先畫靶再射箭。我國憲法從德國為主的歐陸法系延伸，但德國憲法清楚定義一男一女，我國卻可以解釋成違憲，不反對因時代變遷必要修正，但不應將憲法沒有的東西，按照想法強加入扭曲精神。

道教總會秘書長張肇珩表示，政治凌駕司法、司法指導立法，倫理道德崩壞，也是憲政、文官體制不良示範，呼籲公民覺醒，提出質疑與反對，依靠政府已無法解決問題。

統一教副協會長閔代璽表示，釋憲完全是打假球、爭霸權表現，從蔡英文總統一開始提名支持同婚大法官，即為同婚合法化鋪路，大法官必須負起歷史責任，監察院也應立即啟動調查，依法給予彈劾或懲處，留給人民最後一線希望。

一貫道總會副理事長張明致表示，痛心疾首、徹夜難眠，連說了8個「痛心」，釋憲違背聯合國1948年人權宣言，也違背1976年國際公約，與普世價值背道而馳；大法官解釋才是違憲，結果更違背天道與倫理道德，少數人霸凌多數人意志。

他說，同婚將讓臺灣社會未來絕子絕孫，男男、女女如何生育？戕害中華傳統文化美德。「國之將亡，必有妖孽。國家領導人御用大法官，彷彿古代東廠再現。」假轉型正義之名行不正義事實。重申尊重同志婚姻行為，認同另訂專法。

(中時)