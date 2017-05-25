鴨肝當鵝肝賣 高市衛生局：業者只進口鴨肝

高雄市「家蒂諾」鐵板燒餐廳被檢舉以鴨肝當鵝肝賣，衛生局前往稽查。（呂素麗翻攝）

高雄市「家蒂諾」鐵板燒餐廳被檢舉以鴨肝當鵝肝賣，衛生局前往稽查。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局稽查發現業者只進口鴨肝。（呂素麗翻攝）

2017.05.25 高雄市 ▲高雄市衛生局稽查發現業者只進口鴨肝。（呂素麗翻攝）

高雄市「家蒂諾」鐵板燒餐廳將鴨肝當高檔鵝肝賣，衛生局接獲檢舉前往稽查，發現菜單以黏貼方式標示鴨肝，業者第一時間也沒有坦承，還說，以前曾進口鵝肝，後來因國外有疫情，進貨不穩定才改進鴨肝；不過，在衛生局將全案移送檢方偵辦後，業者在檢方坦承，從開店以來，一直是以鴨肝充當鵝肝在賣，從來沒進過鵝肝。

「家蒂諾」菜單上標榜鵝肝套餐或其他套餐均含有鵝肝或以鵝肝做成前菜，售價從1980元至6000元不等，售價不便宜。

衛生局食品衛生科技正張華珊說，去年10月有民眾向衛生局檢舉指稱，該餐廳菜單標示是鵝肝，但檢舉人曾吃過，懷疑是鴨肝，認為業者有欺騙消費者的嫌疑。

張華珊表示，衛生局接獲民眾陳情後，即刻派員稽查，經查餐廳使用食材為鴨肝，菜單以黏貼方式標示鴨肝，懷疑以前曾有用鴨肝充當鵝肝欺騙消費者的行為，由於單一行政稽查有採證的困難，無法獲知鵝肝相關進項等資料，遂主動報請高雄地檢署偵辦。

衛生局配合檢方於前天共同派員稽查，業者 坦承該餐廳自2013年11月開始營業起，確實有以鴨肝充當鵝肝的情形。

張華珊說，初步了解，該餐廳的鴨肝從匈牙利進口，每公斤2000元，也不便宜，可能一般消費者認為鵝肝較稀少而珍貴，現場稽查餐廳使用牛肉、鴨肝等食材都沒有過期，沒有疑慮。

衛生局指出，該餐廳食材使用如有攙偽或假冒，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定依同法第44條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，及第49條規定可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

(中時)