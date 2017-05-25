花壇自來水又濁又黃 彰縣議員痛批這樣怎喝？

彰化縣議員顧黃水花質疑自來水流出水質又黃又濁充滿雜質。（吳敏菁攝）

彰化縣議員顧黃水花痛批水是民生必需，但自來水卻是這種水質，怎麼喝？（吳敏菁攝）

顧黃水花說這種服務品質實在太不應該，都缺水嚴重了，竟還流出這種水質。（吳敏菁攝）

「這是我們喝的水？這麼黃又這麼濁」，彰化縣議員顧黃水花今天議會質詢，指出花壇的自來水，流出的水是濁又黃，並提出從自家水龍頭汲出的一大瓶寶特瓶，痛批水是民生必需，但自來水卻是這種水質，怎麼喝？連洗衣服都會變色了。

花壇位來在自水供應的管線末端，長期以來，部分村落供水量、水壓不足，缺水是常事，今天顧黃水花質詢，這種服務品質實在太不應該，都缺水嚴重了，竟還流出這種水質。

顧黃水花說，提著充滿雜質的自來水到水公司找答案，承辦竟然回答「這個沒有毒，不要緊，再說連水就沒。」

顧黃水花不滿，承辦層級不夠，但事後卻沒有人解釋這件事，到底要找誰來解決這件事？民生用水不是最重要的嗎？建設處長戴瑞文表示，會深入去了解，要求改善自來水的品質。

(中時)