政院通過社團法草案 鬆綁管制活絡市民社會發展

行政院會後記者會今（25）日上午在行政院新聞中心舉行，發言人徐國勇（中）主持，行政院政委吳宏謀（左二）、環保署長李應元（右二）、內政部次長林慈玲（左一）、經濟部次長楊偉甫（右一）出席。（范正祥攝）

行政院院會今（25）日通過「社會團體法」草案，鬆綁社團相關管制，以彰顯憲法保障人民結社自由權利精神，活絡台灣市民社會的發展。

行政院長林全裁示，函請立法院審議，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

內政部表示，「社會團體法」草案的立法重點包括：一、成立社會團體由「許可制」改採「登記制」；二、治理鬆綁，尊重團體自治；三、財務資訊公開，強化公共監督；四、促進完成登記之社會團體發展，提供培力措施。

內政部指出，未來社會團體設立改為更開放自由的登記制，會員分布2直轄市、縣（市），並有20個人以上，就可登記為全國性社會團體，並對未登記的團體除罪化；且為落實對社會團體會務自主及民主運作的尊重，會員入會年齡不再規定須年滿20歲、負責人得由會員直接選舉產生等，均尊重社會團體於章程中自行訂定，讓人民有更寬廣與自由的結社環境。

此外，也納入對社會團體的促進與培力措施，積極建構社會團體發展的量能，善用民間充沛的力量與資產，提升我國公民參與公共事務的能力及機會。同時規範社會團體除經費來源單純或資產總額較少者外，其財務資訊須主動對外公開，接受社會大眾的監督；對於連續4年未運作、違反法規或妨害公益且情節重大的社會團體，將廢止其登記。

內政部表示，為了讓「社會團體法」符合時代潮流，立法過程除參採日、韓、德、美等國外立法例外，並廣邀國內學者專家、民間團體、各部會及地方政府召開多次立法說明會與諮詢研商會議，並在行政院召開多次協商會議，期立法更周全，能儘速順利通過立法。

(中時)