手機借友人要不回　毒蟲報案自投羅網

徐姓男子因手機遭友人借去遲未歸還，向警方報案反吃上毒品罪被逮捕。（李其樺翻攝）

警方在徐男住處查獲安非他命殘渣袋、毒品吸食器等違禁品。（李其樺翻攝）

金山一名徐姓男子因手機借給朋友遲未歸還，日前向警方報案求助，結果被警員眼尖發現，徐男家中藏有二級毒品安非他命，報案不成，反而因吸食毒品被警方逮捕。

金山警分局金山派出所前天接獲徐姓男子報案，稱手機遭友人借去使用，遲遲未歸還，警員李羿勳前往徐男的住處了解情況，過程中李員發現於徐男床邊放著玻璃吸食器，吸食器內留有不明粉末，疑似吸食毒品用，於是呼叫警員到場支援，在徐男房間查獲安非他命殘渣袋、玻璃吸食器、注射針筒、電子磅秤等物品，將徐男帶回派出所偵辦。

徐男（62歲，有毒品前科）起初否認吸食毒品，辯稱上述違禁品為友人寄放，後來才坦承吸食毒品，徐男說原本要報案請警方幫忙向友人討回手機，沒想到報案不成反被抓，「真是有夠衰！」警方訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)