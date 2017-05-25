北市公幼不足 家長籲開放高中以下校園空間
台北市公立幼兒園24至26天進行為期3天的招生工作，昨天第一階段，2歲專班已經額滿，3至5歲混齡班則從優先入學的5歲開始抽籤，許多3、4歲幼兒的家長仍認為難抽中資格，根本供不應求。有家長今至北市府前疾呼，希望儘快盤點、開放高中以下校園餘裕空間，增加公共化教保服務。
平價托育家長權益促進會籌備召集人蔡宜珊家有4歲的孩子，去年參加公幼、非營利幼兒園抽籤，但都沒抽中，今年又再登記抽籤。她指出，家長都有繳稅，但絕大多數人卻都抽不到每月平均約5000元的公幼、8000元的非營利幼兒園，最後只能選擇價格貴2至4倍的私幼。
蔡宜珊表示，公共化幼兒園嚴重不足，為此，家長透過i-Voting提案「我有繳稅、我要公幼」，希望高中職以下學校釋出1至3樓閒置空間，但至今未獲回音，甚至學校空間盤點的結果，也未對外公開。
針對家長訴求，教育局回應，將以增設非營利幼兒園為施政主軸，去年全市已有15園，今年預計再增加13園、1352個名額，5年後預計可讓公幼（含非營利幼兒園）、私幼比例達7：3。校園餘裕空間盤點部分，則預計7月1日公告上網。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。