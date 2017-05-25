北市公幼不足 家長籲開放高中以下校園空間

有家長今至北市府前疾呼，希望儘快盤點、開放高中以下校園餘裕空間， 增加公共化教保服務。（張潼攝）

台北市公立幼兒園24至26天進行為期3天的招生工作，昨天第一階段，2歲專班已經額滿，3至5歲混齡班則從優先入學的5歲開始抽籤，許多3、4歲幼兒的家長仍認為難抽中資格，根本供不應求。有家長今至北市府前疾呼，希望儘快盤點、開放高中以下校園餘裕空間，增加公共化教保服務。

平價托育家長權益促進會籌備召集人蔡宜珊家有4歲的孩子，去年參加公幼、非營利幼兒園抽籤，但都沒抽中，今年又再登記抽籤。她指出，家長都有繳稅，但絕大多數人卻都抽不到每月平均約5000元的公幼、8000元的非營利幼兒園，最後只能選擇價格貴2至4倍的私幼。

蔡宜珊表示，公共化幼兒園嚴重不足，為此，家長透過i-Voting提案「我有繳稅、我要公幼」，希望高中職以下學校釋出1至3樓閒置空間，但至今未獲回音，甚至學校空間盤點的結果，也未對外公開。

針對家長訴求，教育局回應，將以增設非營利幼兒園為施政主軸，去年全市已有15園，今年預計再增加13園、1352個名額，5年後預計可讓公幼（含非營利幼兒園）、私幼比例達7：3。校園餘裕空間盤點部分，則預計7月1日公告上網。

(中時)