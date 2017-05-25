鐵齒退休女師腿爛不就醫 擦盡5種藥膏險喪命

豐原醫院傷口照護科主任陳明澤（右）指出黃婦到院時左小腿皮膚嚴重潰爛，併發休克性敗血症昏迷。（圖非當事人）

豐原醫院以「清創水刀手術」清除黃婦潰爛皮膚。（豐原醫院提供）

經「清創水刀手術」治療後一個多月，黃婦小腿皮膚逐漸長出。（豐原醫院提供）

台中60歲黃姓婦人日前雙腳小腿長小水泡，個性鐵齒的她不願就醫，自行到藥房買藥膏，前後試了5種，傷口沒復原，反而腫脹範圍擴大，直到休克性敗血症昏迷，才被家人送到豐原急診。經醫師進行水刀清創手術，黃婦小腿傷口才逐漸復原，驚險保住雙腿，免於截肢。

黃婦向醫師表示，一年多前，小腿長小水泡，不會痛也不會癢，後來腫得比10塊錢硬幣大，當時以為自己是腳氣症又犯，她又怕到醫院就診會被截肢，自己跑到藥局求助，前後換了5種皮膚炎藥膏，傷口沒有復原，還越來越嚴重，沒想到會惡化成敗血症送。

豐原醫院傷口照護科主任陳明澤表示，黃婦可能是免疫力不佳，導致莫名水泡出現，到院時白血球飆到近3萬，血壓低、意識不清，小腿長滿綠膿桿菌，皮膚已明顯壞死，有腐肉臭味，急診醫師評估可能要截肢，病情不太樂觀，一度發出病危通知。

陳明澤說，黃婦到院時身形明顯瘦弱，體重只剩30多公斤，研判應該是染病後不願就醫，長期營養不良，經施打消炎藥及系統性抗生素，待黃婦恢復體力後，才進行水刀清創手術。

陳明澤解釋，一般使用手術刀清創，很難控制清創的力道，「清創水刀手術」可調控清創深度，能避免切割到下面的皮層，經治療後，使用泡棉性敷料、膠原蛋白等，黃婦傷口漸漸復癒。

據了解，黃婦從未使用過健保卡，沒有就醫紀錄，她過去從事教職，已退休多年，家人多次建議她到醫院看診，但黃婦不太愛出門，也無法接受「皮膚病要截肢」，情願自己買藥膏擦，延誤治療長達一年，差點藥石罔效。

(中時)