鐵齒退休女師腿爛不就醫 擦盡5種藥膏險喪命
台中60歲黃姓婦人日前雙腳小腿長小水泡，個性鐵齒的她不願就醫，自行到藥房買藥膏，前後試了5種，傷口沒復原，反而腫脹範圍擴大，直到休克性敗血症昏迷，才被家人送到豐原急診。經醫師進行水刀清創手術，黃婦小腿傷口才逐漸復原，驚險保住雙腿，免於截肢。
黃婦向醫師表示，一年多前，小腿長小水泡，不會痛也不會癢，後來腫得比10塊錢硬幣大，當時以為自己是腳氣症又犯，她又怕到醫院就診會被截肢，自己跑到藥局求助，前後換了5種皮膚炎藥膏，傷口沒有復原，還越來越嚴重，沒想到會惡化成敗血症送。
豐原醫院傷口照護科主任陳明澤表示，黃婦可能是免疫力不佳，導致莫名水泡出現，到院時白血球飆到近3萬，血壓低、意識不清，小腿長滿綠膿桿菌，皮膚已明顯壞死，有腐肉臭味，急診醫師評估可能要截肢，病情不太樂觀，一度發出病危通知。
陳明澤說，黃婦到院時身形明顯瘦弱，體重只剩30多公斤，研判應該是染病後不願就醫，長期營養不良，經施打消炎藥及系統性抗生素，待黃婦恢復體力後，才進行水刀清創手術。
陳明澤解釋，一般使用手術刀清創，很難控制清創的力道，「清創水刀手術」可調控清創深度，能避免切割到下面的皮層，經治療後，使用泡棉性敷料、膠原蛋白等，黃婦傷口漸漸復癒。
據了解，黃婦從未使用過健保卡，沒有就醫紀錄，她過去從事教職，已退休多年，家人多次建議她到醫院看診，但黃婦不太愛出門，也無法接受「皮膚病要截肢」，情願自己買藥膏擦，延誤治療長達一年，差點藥石罔效。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。