52歲阿伯遛鳥嚇壞少女 路口監視器全都錄

52歲楊姓男子從2007年起，多次以尾隨少女或躲暗處方式當「遛鳥俠」，今年元月又在北屯區后庄路、四平路巷弄間，尾隨少女，突然在其面前「露鳥」，少女驚嚇後由家長陪同報案，楊嫌到案後辯稱是指認錯誤，但有路口監視器畫面權都路，檢方偵結，依公然猥褻罪嫌起訴。

起訴書指出，楊男過去即有「露鳥」妨害自由前科，分別判處2月、4月徒刑，均已易科罰金完畢。今年元月10日下午5時許，他騎乘機車在路上閒逛，看到一少女徒步獨行，從后庄路小巷尾隨進入四平路，突然跑到少女前裸露下體，少女驚嚇後趕緊跑回家。事後由家長陪同報案，警方調閱路口監視器查獲。

楊男否認，警詢時說他騎車抽菸，騎小巷是怕被開罰單。檢方偵訊時又改口，當天曾至物料店消費，有發票證明，但當天為何經過四平路小巷？卻說不出理由。

(中時)