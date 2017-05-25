一年捐200萬 台東市民李壬癸：錢夠用就好

李壬癸（左）與兒子李溫恭，長年行善助人無數。（黃力勉攝）

李壬癸（左五）長年行善助人無數，獲得台東市長張國洲（右五）、市府團隊及里長們的肯定。（黃力勉攝）

長期捐款的台東市民李壬癸，25日捐出24萬元，讓台東市80戶的邊緣戶，每戶可領3000元過端午節。李壬癸說，每年捐款約200萬元，錢夠用就好，退休後可以做志工、有能力幫助別人，讓他也感到很感恩。

李壬癸從糧商出身，目前是仁愛之家的董事長，也是慈濟的志工。李壬癸說，小時候家境貧困，父母親都強調要取之於社會、用之於社會，也是他的座右銘，只要有能力可以，他會持續捐款。

李壬癸捐款已經將近40年，目前每年約捐200萬元。李壬癸的兒子李溫恭表示，父親不斷的強調錢夠用就好，對於捐款家人也都很支持，有能力手心向下是一種福報。

(中時)