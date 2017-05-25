以蟲剋蟲 農業局用平腹小蜂防治荔枝椿象

高市農業局以生物防治方式，施放平腹小蜂，讓荔枝椿象的卵無法孵化。（高市農業局提供）

荔枝椿象在龍眼樹上產卵，會造成花穗枯萎，進一步使龍眼花蜜減產。（高市農業局提供）

荔枝椿象是龍眼樹常見病蟲害，會造成花穗枯萎，致使蜜蜂採不到蜜，高市農業局前年起測試施放荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，效果不錯，今年擴大實施，2月至今共在田寮、阿蓮等龍眼產區施放8萬5000隻，以更安全方式達防治目的。

農業局植生科長葉坤松表示，大崗山是高雄非常重要的龍眼及蜂蜜產區，5月正是龍眼花開季節，但因龍眼在高雄屬粗放型管理，極少用藥，因此成為荔枝椿象的天堂，卻也因為病蟲害，令原本已因氣候減產的龍眼蜜產量更縮減。

高市農業局2014年與屏東科技大學合作，開始研究荔枝椿象防制方式，隔年更首度在橋頭糖廠、田寮區，施放荔枝椿象的卵寄生蜂「平腹小蜂」，是全台唯一投入公務預算進行荔枝椿象生物防治的縣市。

葉坤松指出，平腹小蜂會寄生在荔枝椿象的卵中，讓蟲卵無法孵化，實驗結果顯示，1隻平腹小蜂可寄生200顆卵，孵出的平腹小蜂又能繼續下一輪寄生，因此野放的小蜂可不斷防制荔枝椿象，初步測試防治率可達6成以上。

橋頭糖廠施放平腹小蜂，至今超過2年，現在已很少看到荔枝椿象蹤跡，證實生物防治奏效，農業局今年2月初至今，於田寮、阿蓮等龍眼產區再施放7次、共8萬5000隻平腹小蜂，希望在高雄建立平腹小蜂基本族群，自然抑制荔枝椿象。

(中時)