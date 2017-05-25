MiLB》李振昌狀況回穩 中繼2局無失分
效力洛磯3A(阿布奎基同位素)的旅美投手李振昌，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬市道奇)交手，前幾役狀況不穩的李振昌，此役中繼上場表現回穩，共投2局無失分，自責分率降至3.91，球隊在第9局因對方再見失誤，9比8逆轉贏球。
李振昌此役賽前，前5戰出賽都表現平平，共投5.1局，就投出多達9次保送，失掉8分，自責分率從1.23狂升到4.29，狀況相當低迷。
此役在球隊落後時，第7局中繼上場終於找回控球水準，第7局投出3上3下，第8局續投，雖然面對首位打者被敲安，但隨後順利抓到3個出局數，中繼2局，僅被擊出1支安打，投出2次三振無失分。
另外效力響尾蛇1A(坎恩郡美洲獅)的黃暐傑，傷癒復出後，今球隊面對天使1A(布靈頓蜜蜂)，黃暐傑中繼2局，沒有被擊出任何一支安打，投出2次三振無失分，拿下本季第2次中繼成功。
(中時電子報)
關鍵字：李振昌
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