吳習會何時舉辦？國台辦：前提是反台獨

國共兩黨領導人「吳習會」何時舉辦，國民黨主席當選人吳敦義日前表示，將循「國共論壇」機制進行。大陸國台辦發言人安峰山今於例行記者會表示，國共兩黨將於堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，繼續保持溝通，加強交流對話。

安峰山表示，大陸方面在積極推進國共兩黨關係方面的立場和態度是一貫的。當前的兩岸關係形勢複雜嚴峻，「我們願意與國民黨在堅持『九二共識』、『反對台獨』的的共同政治基礎上，繼續保持溝通，加強交流對話，把握兩岸關係和平發展的正確方向，持續增進兩岸同胞的福祉和親情，共同為中華民族的偉大復興而努力。」

媒體追問，吳敦義先前表示，國民黨如果重新執政，一定會尊重「九二共識」，加上先前接受媒體專訪時的發言，國共論壇是否為兩黨領導人的一個見面時機？安峰山則回應，「我們在積極推進國共兩黨關係方面的立場和態度，是非常明確的。」

(旺報)