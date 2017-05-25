專法被廢 紅十字會提行政訴訟敗訴

施行超過一甲子的「中華民國紅十字會法」，經立法院三讀廢止，去年7月27日，蔡英文總統公布生效後，中華民國紅十字總會提起「預防性不作為訴訟」，力求保住法人資格與紅十字會名稱，台北高等行政法院今(25)日審結，合議庭判決原告之訴駁回，紅十字總會敗訴。

紅十字會總會認為，去年7月12日，立法院未經委員會審查，就以粗暴多數、莫須有罪名，廢止民國43年10月18日制定的「中華民國紅十字會法」後，台灣成為第一個廢除紅十字會專法的國家，廢專法有否定紅十字會法人資格之虞，且無異拒絕適用日內瓦公約規範，剝奪紅十字會依公約應有的特殊地位及「紅十字」名稱、標誌專用權，除使原組織難以運作，亦使受紅十字會援助的國內、外受援者權益受損，紅十字會國際地位受到不可回復的重大損害。

紅十字總會因此向台北高等行政法院提起「預防性不作為訴訟」，要求內政部不得作成廢止紅十字會人民團體立案登記及廢棄該會法人資格，或命該會解散的行政處分，也不得許可該會以外之人設立「中華民國紅十字會」、「中華民國紅十字會總會」、「紅十字會總會」、「紅十字會」或其他含有或近似「紅十字」的名稱及標誌的組織。

台北高等行政法院審理後，今(25)日判決紅十字總會敗訴，判決理由中午過後就會公布新聞稿資料。中華民國紅十字會總會，在去年被立法院廢除專法後隔天，提起本件「預防性不作為訴訟」並定暫時狀態假處分部分，有關假處分已被駁回確定，理由是內政部表明「廢專法不廢紅十字會」，既然不廢紅十字總會，就沒有預防性被廢掉的危險，不符定暫時狀的要件。

(中時)