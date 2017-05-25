高球「球后」易主？ 柳蕭然、艾莉雅Volvik攻頂

世界積分只落後0.13分的柳蕭然，本周打完Volvik登上「球后」寶座希望濃厚。(美聯社資料照)

LPGA今晚(25日)在密西根州展開12連戰第2戰Volvik錦標賽，此戰焦點無疑是世界第2韓將柳蕭然與世界第3泰國女將艾莉雅，誰能成為史上第10位「球后」？

落後0.22分的世界第3艾莉雅，本周也有希望成為新球后。(美聯社資料照)

LPGA從上周KIgsmill錦標賽開起連續12周，展開12連戰，在每位球員不可能12場全部出賽情況下，必須放棄其中幾場比賽，好儲存能量迎戰緊鑼密鼓賽程。「球后」寶座面臨威脅的高寶璟，選擇不打本周Volvik錦標賽，致使打完這場比賽會否產生新球后的決定權，落在柳蕭然與艾莉雅2人手上。

柳蕭然目前世界排名積分僅落後高寶璟0.13分，艾莉雅也只落後0.22分，只要2人本周都獲得前5，都有希望「篡位」登上后座。

此外，由於LPGA是以2年內成績計算排名積分，因此，2015年贏得5冠的高寶璟，雖上1場與柳蕭然並列第10(艾莉雅並列第18)，但因2年以外的好成績被「輪動」掉，以致打完該場比賽領先差距反而縮小，從原來柳蕭然0.23分，變成0.13分，原領先艾莉雅0.25分，也縮小到0.22分，致使柳、艾打完Volvik錦標賽成為新球后的可能性相當高。

柳蕭然本季目前為止出賽8場，保持跨季連續11場獲得前10，其中包括「5大賽」全日空錦標賽冠軍與2場第2(含並列)；艾莉雅本季出賽11場，共8場獲得前10，最佳成績拿下3場第2(含並列)與1場第3，2人都是本周奪冠熱門。艾莉雅是這場比賽的衛冕者，本周將挑戰「2連霸」與「球后」。

LPGA自2006年開始勞力士女子世界排名，依序已誕生瑞典索倫絲坦、墨西哥秋雅、韓國申智愛、日本宮里藍、美國柯兒、台灣曾雅妮、美國路伊絲、韓國朴仁妃與高寶璟9位球后，柳蕭然與艾莉雅將爭史上第10人。

(中時電子報)