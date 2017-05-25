女星大鬧迪士尼 遭列黑名單「終身禁入」
大陸女藝人黃小蕾，演出《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等電視劇打開知名度，不過昨日卻在微博痛批上海迪士尼樂園，她表示工作人員不僅態度冷漠，就連女兒想玩遊樂設施，都刻意刁難不符合標準，最後自己還被列入黑名單，終身將不得入園。
黃小蕾在微博還原事發經過，她指名道姓要投訴《七個小矮人》礦車項目趙姓員工，不僅全程沒有笑容、態度冷漠，明明女兒玩遊樂設施符合身高標準，居然找各種理由刻意刁難，此外在爭執過程中不慎抓傷男員工，卻被對方指控打人，讓她反控腰也被扭傷對方是否也要負責，不過最令她無法接受的，則是跟迪士尼投訴此事不僅沒人回應，還仗著豐厚媒體資源，對發生爭執遊客進行各種公開抹黑及製造惡意評論人身攻擊，此外上海迪士尼沒有投訴部門，僅設有諮詢部門，就算客訴也是無濟於事，讓她痛批沒有愛心和責任心的工作人員，根本不配做為孩子服務的工作。
此外由於女兒對於量身高已有心理陰影，黃小蕾只能趁她熟睡時，跟酒店工作人員借工具量身高作依據，讓她感嘆這是身為母親對孩子的愧疚，對於被列入「上海迪士尼黑名單」，將終身不得入內，對此她表示再也不用看工作人員臉色接受「冷血服務」，直呼根本是「人生最幸運的事」。
(中時電子報)
關鍵字：黃小蕾
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