首飛40週年 俄製蘇愷27戰機仍傲視天際

俄羅斯空軍現役的蘇愷27戰機。（圖/Vitaly V. Kuzmin＠維基百科）

據俄羅斯塔新社（TASS NEWS）報導，於1977年首次試飛成功、現役的傳奇戰機蘇愷27型（Sukhoi Su-27），即將迎來40週年紀念。當年集結前蘇聯（USSR）各地最頂尖的科技人才、技術和經費，研發有長程續航能力和運彈量龐大的戰機，在兩位主設計師帕維爾·蘇霍伊（Pavel Osipovich Sukhoi）和米哈伊爾·西蒙諾夫（Mikhail P. Simonov）接力下，於1977年完成首架原型機T-10-1，由試飛員弗拉基米爾·伊留申（Vladimir Ilyushin）成功完成其處女航。然而，首飛成功後卻是多災多難，除了技術和零件問題，後來幾次的試飛失利也讓多名試飛員不幸喪命，讓現在所見到的蘇愷27型戰機，被迫延後至1982年才正式服役。

由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）負責研發設計、主要假想敵是美軍F-15戰機（McDonnell Douglas F-15 Eagle）的俄國蘇愷27戰機，於今年迎來首飛40週年紀念。這架擁有2.35馬赫飛行速度、最大作戰半徑為1500公里的戰機，在1977年首次試飛成功後，曾一度讓美國感到驚訝，但不久之後，透過波蘭間諜馬里安·佐查斯基（Marian Zacharski）取得的美軍戰機資料後，設計師對服役前的蘇愷27戰機進行大刀闊斧的改革，總算在1982年修改完畢，並於3年後正式投入空軍服役；據粗估統計，至今已生產800多架蘇愷27戰機，分布於俄國、烏克蘭、哈薩克、馬來西亞、阿爾及利亞等國服役中。

蘇愷27戰機的假想敵：美軍的F-15鷹式戰鬥機。（圖/美國空軍）

1988年美軍拍攝到的前蘇聯空軍蘇愷27戰機。（圖/美國國防部）

蘇愷27型戰機介紹影片。

雖然已走過四十載，但在前蘇聯和俄羅斯不斷地研發升級下，從蘇愷27戰機身上，出現眾多改良和衍生版本，除了多達10餘種衍生型號、就連後來的蘇愷30型（Sukhoi Su-30）、蘇愷35型（Sukhoi Su-35）戰機，都是根基於蘇愷27身上而問世的機種。此外，俄國更授權中國大陸軍方，以蘇愷27SK為機體生產自有的殲-11A戰機。

(中時電子報)