NBA》皮朋：詹皇還沒超越布萊恩 更別跟喬丹比
「飛人」喬丹昔日最佳隊友皮朋25日接受《ESPN》訪問，突然語出驚人表示，「我一點不認為詹姆斯已經超越了布萊恩，甚至我不覺得詹姆斯應該拿去跟喬丹或布萊恩做出比較，因為他們在場上打的是完全不同的位置！」
千萬別誤會皮朋的意思，他沒有任何貶低詹姆斯的想法，因為他隨後強調，喬丹與布萊恩皆屬雙能衛，且都是得分好手，他們打法比較像是詹姆斯的騎士隊友厄文，當球到了他們手上，他們總是一心想要得分。
「喬丹或布萊恩不會想去替場上隊友製造得分機會，他們並沒想過成為進攻組織者的角色，」皮朋說，「但那些就是詹姆斯的角色，因為他是1個具有主宰能力與充滿力量的球員，同時也是1名相當出色的傳球者。」
比起拿詹姆斯去跟喬丹或布萊恩相比，皮朋更希望外界拿詹姆斯來跟他自己，或是魔術強生做出比較，因為皮朋認為詹姆斯打法比較跟魔術強生類似，也跟他自己有點像，只是詹姆斯的身體素質與運動能力超越了魔術強生與皮朋。
「不過我也不想說詹姆斯已經超越了魔術強生，他們都高高在上，」皮朋表示，「魔術強生是史上最偉大球員之一，他詮釋高大後衛如何在場上無所不在，更啟發了我，那也是你們能在詹姆斯身上看到的東西。」
「我們從未看過喬丹或布萊恩擔任控球去領導球隊，因為他們會感覺很不舒服，畢竟每當他們過了半場，一心就是想要得分！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。