NBA》皮朋：詹皇還沒超越布萊恩 更別跟喬丹比

皮朋認為當前詹姆斯還沒真正超越布萊恩的成就。(美聯社資料照)

「飛人」喬丹昔日最佳隊友皮朋25日接受《ESPN》訪問，突然語出驚人表示，「我一點不認為詹姆斯已經超越了布萊恩，甚至我不覺得詹姆斯應該拿去跟喬丹或布萊恩做出比較，因為他們在場上打的是完全不同的位置！」

千萬別誤會皮朋的意思，他沒有任何貶低詹姆斯的想法，因為他隨後強調，喬丹與布萊恩皆屬雙能衛，且都是得分好手，他們打法比較像是詹姆斯的騎士隊友厄文，當球到了他們手上，他們總是一心想要得分。

「喬丹或布萊恩不會想去替場上隊友製造得分機會，他們並沒想過成為進攻組織者的角色，」皮朋說，「但那些就是詹姆斯的角色，因為他是1個具有主宰能力與充滿力量的球員，同時也是1名相當出色的傳球者。」

比起拿詹姆斯去跟喬丹或布萊恩相比，皮朋更希望外界拿詹姆斯來跟他自己，或是魔術強生做出比較，因為皮朋認為詹姆斯打法比較跟魔術強生類似，也跟他自己有點像，只是詹姆斯的身體素質與運動能力超越了魔術強生與皮朋。

「不過我也不想說詹姆斯已經超越了魔術強生，他們都高高在上，」皮朋表示，「魔術強生是史上最偉大球員之一，他詮釋高大後衛如何在場上無所不在，更啟發了我，那也是你們能在詹姆斯身上看到的東西。」

「我們從未看過喬丹或布萊恩擔任控球去領導球隊，因為他們會感覺很不舒服，畢竟每當他們過了半場，一心就是想要得分！」

(中時電子報)