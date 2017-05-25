力勤、雄勳食安檢舉人中市頒910萬獎金

市長林佳龍（左）今天發力勤農產吹哨獎金350萬元給陳姓檢舉人！希望遏阻業者的僥倖心態，讓台中成為食安模範城。（陳世宗攝）

「若要人不知，除非己莫為！」力勤農產公司販售過期肉品與雄勳竄改標籤效期兩起食安案件，皆由內部員工吹哨檢舉得以揭露；市長林佳龍25日頒發檢舉與鼓勵吹哨者獎金共計910萬給兩案檢舉人。市長林佳龍說，市府從優並儘速發放檢舉獎金，希望遏阻業者的僥倖心態，讓台中成為食安模範城。

台中市推動食安139食安政策，透過政府有能、業者有品和民眾有責三方合作，形成良性循環，打造食安模範城。其中民眾檢舉業者後，如違法裁罰確定，台中市提供裁罰實收金額70%作為檢舉獎金，且奬金無上限；另外，檢舉人如為現職或離職員工，可再額外核發10萬至400萬元吹哨者獎金。

林佳龍表示，食安案件常因業者僥倖心態，導致民眾不明不白吃下黑心食品，雖然未必造成立即危害，但卻使台灣美食王國名譽掃地，也對國際出口造成很大影響，國際旅客來台也無法安心；因此每位市民都有責任，共同監督食品安全；對於檢舉人的檢舉獎金，市府皆從寬認定、儘速發放，期待預防、遏阻業者的不良心態。

林佳龍說，這兩案檢舉人主動檢舉、且證據充足並積極協助政府辦案，貢獻良多，雖然力勤案還在偵辦中，尚未判決，未能頒發食安檢舉獎金，市府仍先依法頒發吹哨獎金350萬元，希望即時遏阻無良商人危害社會。

領取獎金的力勤案檢舉人陳先生表示，當初周遭的人都叫他「不要擋人財路」，但是看到台中檢舉獎金70%，也相信這裡是講實話的地方，對良心也才過意得去，所以才出來爆料。當初他向衛服部檢舉沒有聽到下文，所以透過媒體向台中市政府衛生局檢舉，也不清楚稽查進度，才又上網路爆料。他呼籲民眾踴躍站檢舉，不要姑息不肖業者。

陳先生指出，他之前曾在網路說過「力勤是林市長的金主」，這是他聽來的，不過，後來查證已發現不是事實，而是「有人拿市長的招牌在那裡亂晃！」林市長已說不計較他說的話，讓他非常感謝。

此外，雄勳公司檢舉人則透過書面聲明表示，因為公司下游廠商都是知名業者，且都是供給小朋友吃的，為人父母也會擔心自己的小孩也會吃黑心食品長大，因此覺得應該站出來，為食安盡一份心力。

「雄勳有限公司」竄改標籤效期，衛生局依法裁罰300萬元，處分人已繳納行政罰鍰300萬元，因此核發實收罰金70%、210萬做為食安檢舉獎金，加上吹哨者檢舉奬金350萬共計560萬。「力勤農產」販售過期肉品案，已移請台中地檢署偵辦，市府先核發檢舉人吹哨者檢舉奬金350萬元；兩案共頒發910萬。

市議員李中今日在市議會中，質疑市府核發的獎金是「封口費」？市府表示，食安是不分你我的共識，林市長也非常重視，相關的檢舉與鼓勵吹哨者獎金發放，不論在中央或是市府，都早訂有明文規定。所謂「封口費」的說法，對檢舉人與認真工作的同仁，有欠公允。

(中時)