幹話之王蔡啟芳再發狂言 臉書認養4千人頭黨員

前立委蔡啟芳日前被親兒子立委蔡易餘認證「幹話之王」，昨在臉書上又有驚人之舉，蔡啟芳批評民進黨長期被新潮流系與美麗島系把持，兩派系因為親中所以金錢不虞匱乏，他更自爆自己過去在嘉義縣、市黨部養了4千多名人頭黨員，幫繳黨費繳20年到沒力養了。

蔡啟芳呼籲台獨人士，不要再批評罵民進黨，因它是道地的台灣人的政黨，更是一個十足的民主政黨，只是長期被新潮流系與許信良的美麗島系所把持，要當主席的必看他們的臉色，兩派系在全國各地皆有在經營黨員，繳黨費種種，所以各地方的主委或黨代表一選出，不是新系就是美系。

蔡啟芳進一步指出，這兩個派系又皆是親中的派系，金錢方面當不虞匱乏，他以嘉義市黨部為例，黃正男家族掌握市黨部快20年，黨代表也全是他提出的人員當選，就因為黨員九成全是他的「人頭」，光每年的黨費就是一筆很可觀的數目，「如後面沒有派系支持，他能如此嗎？」

蔡啟芳也坦言，過去他在嘉市黨部與嘉縣黨部養了將近4千多名的人頭黨員支持，每年的黨費要多少來支持，每人最低消費300元，如此養了將近二十年，現在沒力養了。

他給想要組新的黨的人一個建議，應該用要組新黨的力量，拿去地方經營民進黨的黨員，「把新系與許信良的美系取代下來不是更快嗎？何況組新黨也是要人力與財力，不是嗎？」

蔡啟芳也說，蔡英文能當主席，就是靠新系與美系聯手打敗辜寬敏，才會有今天的蔡總統，如果當年是辜寬敏當選，那現今的總統會是蔡英文嗎？

(中時)