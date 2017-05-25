可口可樂裁員 高市勞工局：未違法

碳酸飲料龍頭可口可樂，驚傳將關閉高雄燕巢廠。（郭韋綺攝）

今天高雄廠照常送貨。（郭韋綺攝）

碳酸飲料龍頭可口可樂，驚傳將關閉高雄燕巢廠，生產線將遷移桃園廠。高市勞工局今年3月掌握狀況，兩度進行勞資會議協商，初步證實有120名生產線員工工作將受到影響。目前有21人同意遷廠，其餘99人中，有30多人選擇退休、60多位優離，將於今年10月及明年4月完成。

另有80名負責倉儲、物流員工留職，但由於高雄廠房土地未來可能變賣，廠方說在不影響員工權利下，將另覓工作地點。

勞工局說，目前該公司並未違反相關法令，也未接獲勞工相關申訴，將持續掌握狀況，並視實際狀況，協助有就業需求之勞工媒合就業或提供職業訓練。

今天高雄廠運作正常，貨車忙著送貨，廠區人員拒絕對裁員一事做回應。

(中時)