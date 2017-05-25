稅務獎金年發上億元 陳瑩批濫發

民進黨立委陳瑩25日批國稅局濫發稅務獎金。（劉宗龍攝）

民進黨立委陳瑩。（劉宗龍攝）

民進黨立委陳瑩25日指出，國稅局稅務獎金年發1億餘元，稅務獎金的項目五花八門從辦理路跑比賽、新聞稿業務等都有，幾乎可說人人有獎，她批根本就是巧立名目濫發，只是在消化預算。

(中時)