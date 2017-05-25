十分鐘就偷一部車 雲林警方花一年逮竊車集團

雲林縣警局去年元月起雲林地區起陸續發生多起凌志、國瑞、馬自達、本田、日產等汽車竊盜案，歷經1年時間偵辦，逮捕父子檔的竊車集團與旗下竊嫌10人。警方表示，該竊車集團平日均以人頭電話聯絡，且竊車技術純熟，10分即可竊取1部車輛。

雲林警方指出，去年元月起雲林地區起陸續發生多起凌志、國瑞、馬自達、本田、日產等汽車竊盜案，經調閱現場監視器追查後發現，均為同一汽車竊盜集團犯案，該竊車集團以2人一組駕駛懸掛偽造車牌車輛。

警方表示，該集團嫌犯先以伸縮桿將現場監視器鏡頭推移後，再著手行竊，犯案區域遍及台中市以南、高雄市以北等中南部各縣市。

雲林縣警局刑警大隊科偵隊與刑事警察局偵查第二大隊第三隊成立專案小組並報請臺灣雲林地方法院檢察署地股黃檢察官立夫指揮，歷經1年時間偵辦，105年6月4日在台南市六甲區將該集團林姓成員逮捕到案擴大偵辦。

本月15日起執行收網，將以黃姓主嫌及陳姓父子為首之汽車竊盜集團及負責偽造車牌之金屬模字業者拘提到案。

警方指出，該竊車集團黃姓主嫌與陳姓父子平日均以買賣中古車為業，先以低價收購重大事故車，並由旗下成員竊取同款車輛拆解零件更換及變造引擎、車身號碼，將事故車輛借屍還魂後，再交由不肖中古車商販售予不知情之購車民眾。

警方偵查發現，該集團成員多數成員均為犯案累累之汽車竊盜前科犯，深諳檢警偵查方法，平日均以人頭電話聯絡，且竊車技術純熟，10分即可竊取1部車輛。

該集團犯案時除頭戴口罩、鴨舌帽並以無線電聯繫外，同時攜帶訊號阻斷器使GPS防盜設備失效，竊車現場如有裝設監視器，亦會以伸縮桿將監視器鏡頭推移，得手後再刻意選擇偏僻之產業道路或沿途閃避路口監視器規避警方查緝。

(中時)