漢光33號演習 蔡總統親自校閱實兵操演

標槍飛彈射擊（張鎧乙攝）

M60A3戰車及CM21裝甲車集火射擊（張鎧乙攝）

AH-1W攻擊直昇機發射干擾絲脫離戰場（張鎧乙攝）

AH-1W攻擊直昇機發射火箭彈（張鎧乙攝）

AH-64E攻擊直昇機發射地獄火飛彈（張鎧乙攝）

雷霆2000多管火箭發射火箭彈（張鎧乙攝）

沱江艦發射干擾火箭（張鎧乙攝）

AAV7兩棲登陸車發射干擾彈（張鎧乙攝）

UH-60M通用直昇機載運人員突擊登陸（張鎧乙攝）

LVTP5-H6兩棲登陸砲車開火（張鎧乙攝）

蔡英文總統與國防部長馮世寬出席（張鎧乙攝）

漢光33號演習25日在澎湖五德營區及澎南水域實施三軍聯合反登陸作戰操演，採實兵、實彈模式舉行，本次操演參演官兵共計3900餘人，各類操演裝備計有陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹通用直升機等各類旋翼機，雷霆2000多管火箭、155榴砲等地面火砲，以及M60A3戰車等戰甲車，空軍F-16、IDF等主力戰機，共計17類130件主戰裝備參與演練。

(中時)