禁止同性婚姻違憲 朱立倫：配合法律修正

新北市長朱立倫今（25日）上午出席永和包粽活動。（葉書宏攝）

司法院大法官會議24日下午解釋認為禁止同性婚姻違憲，對此，新北市長朱立倫今（25日）上午出席活動表示，「我們一直的立場就是尊重！」過去同志婚姻在新北市，在還沒有修法以前都能夠用註記的方式，未來配合法律修正做相關的規定。

(中時)