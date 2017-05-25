網傳吃吳郭魚會致癌？！ 漁業署：沒食用問題！可安心下肚

漁業署表示，台灣吳郭魚的養殖環境好，且未驗出有害物質殘留於吳郭魚體內，可安心食用。(圖/莊曜聰攝)

漁業署表示，台灣吳郭魚的養殖環境好，且未驗出有害物質殘留於吳郭魚體內，可安心食用。(圖/莊曜聰攝)

網路傳言，由於台灣吳郭魚養殖環境不佳，以糞便飼養吳郭魚，且吳郭魚體內殘留化學物質，吃下肚恐會致癌，呼籲網友們停止食用吳郭魚。農委會漁業署針對此傳言指出，台灣吳郭魚的養殖環境好，並沒有網路傳言中的方式飼養吳郭魚，且未驗出有害物質殘留於吳郭魚體內，安全無虞。

據《聯合報》報導，漁業署表示，網路流傳的飼養方式，並非目前台灣養殖漁業慣用的飼養方式，台灣已經推動推動良好農業規範及ASC等友善環境的養殖模式，台灣吳郭魚採內陸飼養，以符合CNS標準的水產料飼養，不會殘留二丁基錫等物質；二丁基錫化學物質多出現於漁港或港灣，較不會出現在養殖場，且台灣法令不允許使用二丁基錫藥物以殺滅魚蝨；台灣平均每年抽驗150尾吳郭魚藥物殘留，並未驗出有害化學物質殘留。而吳郭魚的養殖特色為，餵食符合規定的人工飼料及池塘環境管理，且吳郭魚的耗水量低，屬於對於生態環境破壞較小的魚種。

漁業署指出，未有科學數據佐證吳郭魚體內含有致癌物質戴奧辛，且戴奧辛為持久性有基汙染物，毒性強，台灣環保署對戴奧辛管制嚴格，都列法規管制戴奧辛的固定汙染源，漁業署也配合每年檢驗魚體戴奧辛等檢驗20件，但都未曾檢驗出有相關殘留，因此吳郭魚食用安全沒有問題，民眾可以安心選購。

(中時電子報)