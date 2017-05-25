網傳吃吳郭魚會致癌？！ 漁業署：沒食用問題！可安心下肚
網路傳言，由於台灣吳郭魚養殖環境不佳，以糞便飼養吳郭魚，且吳郭魚體內殘留化學物質，吃下肚恐會致癌，呼籲網友們停止食用吳郭魚。農委會漁業署針對此傳言指出，台灣吳郭魚的養殖環境好，並沒有網路傳言中的方式飼養吳郭魚，且未驗出有害物質殘留於吳郭魚體內，安全無虞。
據《聯合報》報導，漁業署表示，網路流傳的飼養方式，並非目前台灣養殖漁業慣用的飼養方式，台灣已經推動推動良好農業規範及ASC等友善環境的養殖模式，台灣吳郭魚採內陸飼養，以符合CNS標準的水產料飼養，不會殘留二丁基錫等物質；二丁基錫化學物質多出現於漁港或港灣，較不會出現在養殖場，且台灣法令不允許使用二丁基錫藥物以殺滅魚蝨；台灣平均每年抽驗150尾吳郭魚藥物殘留，並未驗出有害化學物質殘留。而吳郭魚的養殖特色為，餵食符合規定的人工飼料及池塘環境管理，且吳郭魚的耗水量低，屬於對於生態環境破壞較小的魚種。
漁業署指出，未有科學數據佐證吳郭魚體內含有致癌物質戴奧辛，且戴奧辛為持久性有基汙染物，毒性強，台灣環保署對戴奧辛管制嚴格，都列法規管制戴奧辛的固定汙染源，漁業署也配合每年檢驗魚體戴奧辛等檢驗20件，但都未曾檢驗出有相關殘留，因此吳郭魚食用安全沒有問題，民眾可以安心選購。
(中時電子報)
關鍵字：食安
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。