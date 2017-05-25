英特爾科技展奪獎 葉家宇回中山工商被當英雄

中山工商學生葉家宇參加有「科學奧林匹亞」之稱的美國英特爾國際科技展覽會，以紙電路印刷機獲三等獎，是台灣首位在此項比賽獲獎的高職生。（林宏聰攝）

中山工商學生葉家宇參加有「科學奧林匹亞」之稱的美國英特爾國際科技展覽會，以紙電路印刷機獲三等獎，是台灣首位在此項比賽獲獎的高職生，25日他返台回到校園，受到全校師生英雄式歡迎，董事長陳國清更頒發1萬元獎學金勉勵。

葉家宇在「2017年美國英特爾國際科技展覽會」，以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」作品，獲得內嵌式系統科三等獎。

他24日返台，25日回到中山工商，同學送花、寫聯名賀卡恭喜他，讓他瞬間成為校園風雲人物。

葉家宇說，表哥就讀中山工商，且是創意發明社成員，他因此下定決心報考資訊科機器人特招班，然而過去發明社成員大多是綜合高中學生，從來沒有高職生，他為了加入，高一時每天午休就到發明社外面「站崗」，觀察其他社員研發設備。

久而久之，指導老師楊鎮澤注意到葉家宇的決心，讓他高二加入發明社，他學寫程式幾乎廢寢忘食，有次月考，還當場拿起手機查資料、寫程式，差點因為違規被記過，仍不減他對程式設計的熱情。

葉家宇參加美國科展前，每周均北上接受科教院教授們的指導，並在中山工商全力奧援下，成為台灣首位在這項競賽獲獎的高職生。

(中時)