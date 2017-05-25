美學者： 台灣經濟沒時間等待 小英要多加把勁

葛林表示，台灣經濟已無時間等待，建議蔡英文總統要多多加把勁。(江靜玲攝）

白宮前國家安全會議亞洲事務資深主任葛林24日表示，蔡英文總統在經濟發展上須多加把勁。他指出，台灣在一些重要經濟議題上仍相當被動；而在跨太平洋夥伴協定（TPP）後美國或許會有其他貿易協定，但台灣已沒有時間等待。

葛林24日在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）舉辦新書發表會。會後接受媒體訪問，談及對蔡英文就職後一年評價，表達前述看法。

葛林認為，蔡英文在台灣內部政治環境數十年來極分歧的情況下，表現了強大包容度；外交上，蔡英文重申與美、日關係；在兩岸議題上，蔡英文捍衛民主制度但不挑釁中國，不製造讓美、日這些主要夥伴感到遺憾的問題。對此，葛林給予蔡英文高度評價，「人們對她有很高的信心」。

但葛林認為，在經濟上，蔡英文需要多加把勁，像是創新、法規鬆綁。葛林指出，關於台灣開放自身市場的議題，蔡政府團隊仍相當消極被動，許多人以為台灣開放自身市場，經濟快速成長，會像「魔術」一樣發生。

隨著美國已和TPP說再見，台灣原想加入TPP，促使經濟轉型發展的希望也落空，葛林認為，美國也許終會有其他貿易協定，但速度會很慢。他表示，台灣「沒有時間等待」王子出現奇蹟發生。

對於台灣今年無法以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），葛林則認為，推動台灣參與WHA，需要時間，以及台、美雙邊和美國與其他區域國家不同層級官員間協調努力。

葛林說，他不認為蔡英文該為台灣今年無法出席WHA及台灣國際空間受挑戰，受到批評，因為川普政府團隊涉及此一事務的各層級官員尚未到位。他相信，明年之後，情況會有不同。

(中時)