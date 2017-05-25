二手貨輪火燒船 疑線路老舊走火

「佳益輪」船頭突然竄火，頓時濃煙壟罩台中港。（王文吉翻攝）

PP10060巡防艇以強力水柱，噴向「佳益輪」滅火。（王文吉翻攝）

「佳益輪」火燒船歷經1個多小時撲滅，駕駛艙燒毀，船頭也燻黑。（王文吉翻攝）

台中港驚傳火燒船！上午8時許，停泊於台中港淺水船渠碼頭的「佳益輪」突然竄出火苗，火勢越燒越大，台中海巡隊獲報立即調派PP10060巡防艇以強力水柱滅火，同時通知台中港務消防隊加入救援， 歷經1個多小時撲滅火勢。

台中海巡隊副隊長陳俊男表示，「佳益輪」船東為大瀚船務公司透過拍賣購得的貨輪，停靠在台中港待整修，研判可能是船內線路老舊走火，幸好當時船上並沒有人員受困，火勢在10點10分撲滅，詳細起火原因有待調查。

(中時)