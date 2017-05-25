曹錦輝霸氣關門 3救援到手
(13:40更新)曹錦輝連兩天登板關門，再次救援得手！美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊，今進行一日兩戰的雙重賽，隊上投手曹錦輝，在7局下上場，當時球隊7比5領先，曹錦輝投1局無安打、無保送，送出2次三振，沒有失分，因這戰只打7局，曹錦輝收下第3次救援成功，自責分率從1.00降至0.90。
35歲的曹錦輝，7局登板後援，首名打者靠失誤上壘，再盜上二壘，在得點圈有人情況下，曹錦輝連續送出兩張老K，再讓下一棒打者擊成不營養的內野界外飛球出局。曹錦輝本季出賽10場，都是投1局，共被敲8支安打，失1分；10局送出7次三振，但投多達6個保送，控球有改進空間。曹錦輝戰績1勝1敗3救援成功。
(中時電子報)
關鍵字：曹錦輝
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