同婚釋憲勝利 挺同婚的下一步...

同婚釋憲結果出爐，婚姻平權跨出歷史性一大步。但挺同婚團體強調，釋憲絕不是最後一哩路，隨戰場回歸立法院，堅持修民法、拒絕專法，明天將公布最新民調，呈現支持婚姻平權民意，並持續監督國會、行政部門。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，明天將於立法院公布最新民調，結合網路進行調查，呈現全民支持婚姻平權的比例，讓國會看見民意。未來大方向持續從各黨團、立委著手，爭取支持，否則不排除再度動員群眾走上街頭。

呂欣潔分析，目前僅時代力量以黨團名義力挺婚姻平權，但畢竟人數較少、影響有限；而國民黨內有少數立委表態支持，例如陳宜民、許毓仁等人，期待國民黨維持過去方針，開放每個立委自由選擇支持與否，將更有利於遊說。

至於民進黨團，她認為，關鍵仍在於總召柯建銘與黨團幹部，公布民調結果希望讓身為執政黨的民進黨理解，反對選民人數並不如想像多。釋憲結果底定，她也向反方喊話，希望有更多寬容與愛，看待台灣走向更平等國家。

由於立法院本會期只到5月底，在會期內修法恐無望，呂欣潔說，仍希望立法院可以於臨時會處理法案，若拖到下個會期，接近2018年選舉，不但無法讓同志有平等保障，也更將加劇社會爭議，壓力最終回歸執政黨身上。

呂欣潔強調，婚姻平權是相對簡單的議題，不需要8800億元或更高成本，同婚議題遲早都得處理。立委段宜康當天已承諾，接下來責任在民進黨，無可推諉，若明天本會期最後一天來不及完成，也將具體要求利用臨時會推動。

伴侶盟理事長許秀雯則指出，總統府、行政院回應均已定調，希望由行政部門提出修法，盼以堅定立場保護同志結婚自由。身兼政院性平會委員的她，將要求提案必須經由性平會，拒絕任何巧立名目或試圖扭曲解釋的方式。

她強調，立法形成並非毫無限制，憲法保障權利就是界限，且民進黨完全執政，須負起最大責任，最重要關鍵在於團隊要有一致立場。

「切勿在專法上打主意！」政大台文所教授陳芳明也提醒，蔡英文總統若在婚姻平權議題上更主動，在台灣歷史定位一定非常醒目。民進黨「專法派」蠢蠢欲動，但專法將同志族群區隔於民法之外，更是歧視，政府切勿投機。

(中時)