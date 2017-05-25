波音「幻影飛梭」打造太空飛機原型

美國空軍基地卡納維爾角發射運送物資的火箭進入國際太空站，攝於4月18日。(圖/美聯社)

美國國防部與波音公司打造新一代「幻影飛梭」，可望「每天」運送小衛星上太空軌道，劃新發展。(圖/DARPA)

美國新一代「幻影飛梭」

美國國防部高等研究計畫署(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)周三(24日)宣布將與波音公司(Boeing)聯手打造一個實驗性的太空飛機，叫做「幻影飛梭」(Phantom Express)，號稱可「每天」運送小衛星上太空軌道，投資金額高達1.4億美元(約新台幣42億元)。

根據路透社報導，這項名為XS-1的計畫，預計將在2020年亮相登場，波音則稱將與美國防部轄下，專門負責研發新軍事科技的高等研究計畫署，聯手打造首架「幻影飛梭」(Phantom Express)。但是波音不願透露發展這項計畫，究竟要投入多少經費。

「幻影飛梭」就像火箭一樣發射，加速脫離大氣層，然後釋放第2節可回收的火箭、衛星，再像飛機一樣返回和著陸地球。美國高等研究計畫署聯手波音，設計一代可重複使用的運載火箭，以降低運送貨物進入太空的成本，SpaceX執行長穆斯克(Elon Musk)，受到亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)的支持，也正致力投入設計可回收的運載火箭。

高等研究計畫署發言人Jared Adams說，「幻影飛梭」XS-1計畫的目標就是10天內要飛10趟太空旅程，因此可能要在短短幾小時之內，就準備好下趟飛行。

波音公司說，XS-1計畫目前還在評估發射地點，但美國防部DARPA則表示，基本上「幻影飛梭」應會從美國空軍基地卡維納爾角(Cape Canaveral)發射。

(中時電子報)