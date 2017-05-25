漢光演習 全澎湖唯一女戰車駕駛成「嬌點」

「漢光33號」演習今在澎湖登場，全澎湖唯一一位的女性戰車駕駛吳寀彤成為全場「嬌點」。她受訪談及最困難之處就是「踩煞車」，因戰車煞車並不如一般轎車，踩下去非常吃力，必須經過不斷磅數練習才可以達到標準。

在本次任務擔任M60A3戰車駕駛的吳寀彤，自幼就學習跆拳道，入伍前本來是一名跆拳道好手，更曾榮獲全中運第二名的殊榮。

被問到為何從軍，吳寀彤說，「家人給的建議」，想說可以嘗試看看，挑戰自己。

媒體也問及，跆拳道跟實彈演習有何不同之處。吳寀彤表示，打實彈射擊很震撼，這也是外面碰不到的（經驗）。

至於戰駕兵底盤基燮履帶清潔是否能克服，吳寀彤也肯定表示，當戰駕手一年可以克服，透過不斷上課、實體操作，這樣會比較記得。

談及學習過程，吳寀彤也坦言「壓力很大」，因為教官會考試，沒想到當兵比以前讀書還辛苦，還以為當初進來不用讀書，沒想到讀更多。她也曾因「通信課程」需要背很多操作程序，一度想放棄，但在同梯鼓勵下克服。

(中時)