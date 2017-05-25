樂當賞鳥俠 研究：賞鳥有助紓壓防憂鬱

研究指，常到戶外賞鳥，有助紓解壓力、預防憂鬱。（倪浩倫攝）

緩解壓力、紓解焦慮和憂鬱，可以靠「賞鳥」解決！根據國外一項調查顯示，經常走出家門，觀賞鳥類、灌木和樹的民眾，有助於增進心理健康，也較不易感受到壓力、焦慮和憂鬱。專家指出，該研究提醒我們要多接近大自然，或是創造綠色環境來維持心靈健康。

該由英國艾希特大學、昆士蘭大學、鳥類學信託基金會聯合進行的研究，研究270名年齡層、收入和種族均不同的對象，在3個地區進行賞鳥活動，觀察發現，參與者無論是住在都市或郊區，只要在住家附近看到到鳥、綠樹，均有益於心理健康，疾病控制了貧困社區、家庭收入等種種因素變相，鳥類和綠樹與更健康的心理狀態，之間仍存在正相關。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，該研究還顯示，有外出賞鳥、看樹的參與者，較前一周外出頻率較低的參與者，其焦慮和憂鬱的情況明顯較好，至於影響心理健康的因素，與鳥的種類並無關連，而是人和鳥之間的互動。

台師大教育心理與輔導學系教授林家興說，該研究提醒，想要有健康的心理，就必須多接近大自然，尤其是壓力大的時候，應放下手上3C產品，走到郊區、住家周邊公園，增進心理健康以及親子感情。葉雅馨建議，也可透過飼養會在特定時段鳴叫的鳥類，以及在陽台、頂樓等地方進行綠化，皆有助於心理健康。

(中時)