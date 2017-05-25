日媒：北韓一年後擁新型飛彈運用能力

美國約翰･霍普金斯大學的北韓分析網站「38 North」24日發表分析文章稱，有關北韓本月21日發射的新型中程彈道飛彈「北極星2」，北韓自稱現階段已處於能實戰部署階段的主張事實上過於「誇大」，同時認為未來一年左右北韓可能會獲得初期運用能力。

日本共同社25日引述北韓國營媒體報導稱，北韓勞動黨委員長金正恩批准「北極星2」的實戰部署，並下令實施量產；「38 North」網站指出，大量儲備飛彈需要1年以上時間，該網站認為，即便在年內實戰部署，數量也極為有限，僅能用於訓練。

另一方面，該網站指出，「北極星2」適合遭到先發制人攻擊時的報復反擊，即便信賴性低且部署數量少，一旦部署就將具備一定的威懾效果。

「38 North」對北韓自稱此次首次通過安裝在彈頭處的攝像頭拍攝到地球圖像並將數據發回地面基地一事表示關注。該網站認為，雖然其本身並未實現重大技術進步，但積累一定的彈頭重返大氣層時的圖像數據，對於獲得能正確誘導目標的技術來說是有效的。但該網站推斷，重返大氣層後的彈頭誘導難度很大，掌握該技術需要10年以上時間。

此外該網站還表示，若北韓對韓日發動突襲，應該會使用現有的中程彈道飛彈「飛毛腿ER」和「蘆洞」。

(旺報)