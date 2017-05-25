日媒：北韓一年後擁新型飛彈運用能力
美國約翰･霍普金斯大學的北韓分析網站「38 North」24日發表分析文章稱，有關北韓本月21日發射的新型中程彈道飛彈「北極星2」，北韓自稱現階段已處於能實戰部署階段的主張事實上過於「誇大」，同時認為未來一年左右北韓可能會獲得初期運用能力。
日本共同社25日引述北韓國營媒體報導稱，北韓勞動黨委員長金正恩批准「北極星2」的實戰部署，並下令實施量產；「38 North」網站指出，大量儲備飛彈需要1年以上時間，該網站認為，即便在年內實戰部署，數量也極為有限，僅能用於訓練。
另一方面，該網站指出，「北極星2」適合遭到先發制人攻擊時的報復反擊，即便信賴性低且部署數量少，一旦部署就將具備一定的威懾效果。
「38 North」對北韓自稱此次首次通過安裝在彈頭處的攝像頭拍攝到地球圖像並將數據發回地面基地一事表示關注。該網站認為，雖然其本身並未實現重大技術進步，但積累一定的彈頭重返大氣層時的圖像數據，對於獲得能正確誘導目標的技術來說是有效的。但該網站推斷，重返大氣層後的彈頭誘導難度很大，掌握該技術需要10年以上時間。
此外該網站還表示，若北韓對韓日發動突襲，應該會使用現有的中程彈道飛彈「飛毛腿ER」和「蘆洞」。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。