台科大智慧營運中心 讓學生實作自動化生產線

台科大透過小型自動化生產模組的教學環境，同學能更了解工業生產中的自動化與協同合作概念。（台科大提供）

台科大智慧營運中心近日開幕，讓跨系所學生實作自動化的模擬產線，更了解工業生產中的自動化與合作概念，並且可思考如何將更新的資訊技術整合於生產製造之中，未來在職場上能將生產製造現場所產生的數據活化，提高企業競爭力。

台科大校長廖慶榮表示，台科大工業4.0人才培育計畫分別成立「智慧營運學程」及「智慧製造學程」兩個跨領域的學分學程，鼓勵學生們跨領域學習，並期望跨系所同學組成實作專題團隊，台科大提供智慧營運中心的場域，讓學生們結合跨領域背景一起動手做且發表專題成果。

台科大智慧營運學程整合台科大工業管理系、資訊管理系、資訊工程系的同學們，希望管院的同學們能增加實做和程式設計的能力，也讓資工系或資管系的同學能夠接觸較為陌生的生產管理概念。

台科大工管系大三林宏儒表示，動手做實際拼組模擬工廠的生產線，除了可以熟悉生產線流程、訓練寫程式的邏輯，也學習如何排解工廠可能發生的突發狀況，為了避免生產線發生突發狀況，他們曾練習用程式設計出緊急停止按鈕，在教室就能模擬且了解生產線如何運作。

來自資管系的吳苡瑄則擅長寫程式，她結合資管與工管兩個領域專業，透過動手組裝了解工廠內部狀況，也學習用程式改善工廠流程，即使不是工業管理領域，從沒去過工廠對生產線的運作也有了更深的認識。

台科大工管系大三王柏樺去年透過系上安排到越南的紡織廠實習，協助產線改善，而今年暑假他又將到中國常州的電子廠實習。王柏樺表示，以前和主管報告時只能自已畫模擬圖，但現在能親手實際組裝各種生產模組，甚至能設計且實際模擬不同的生產線狀況，對生產線規畫管理有很大的幫助。

(中時)