兒童有睡眠呼吸中止症 易長不高、學習成效差

睡不好，小孩長不高！小明在小二時曾因一學期長不到2公分，就醫發現，小明有睡眠呼吸中止症，很早就寢卻常睡不安穩，也時常打鼾，經治療後，現七年級的他已回到標準身高，近3個月又長了2公分。醫師表示，睡眠呼吸中止症不僅影響身高，也會影響成績表現，國外研究，國小一年級，學習成績在倒數10％小朋友中，約40％有睡眠呼吸。

榮新診所副院長潘俊伸表示，小明是因過敏性鼻炎時常引發鼻道阻塞，加上扁桃腺腫大造成睡眠障礙影響到賀爾蒙分泌。求診當時詢問作息並進一步檢查發現，小明有睡眠呼吸中止症，甚至偶爾會尿床，也因而反覆發生扁桃腺炎而造成扁桃腺肥大，X光顯示骨齡遲緩約兩年，抽血得知類胰島素生長因子也偏低。經積極治療，睡眠呼吸中止症漸漸改善，生長速率也變好。

睡眠呼吸中止症不僅影響成長，也會影響學習效果，根據研究顯示，10％~30％左右的學齡前兒童有習慣性打鼾現象，而其中阻塞性睡眠呼吸中止症約佔1％~3％。而國小一年級時，學習成績在倒數10％的小朋友中，約40％有睡眠呼吸障礙的問題，有18％甚至達睡覺中發生缺氧的程度。

至於兒童發生睡眠呼吸中止症的原因，潘俊伸解釋，最主要的原因是扁桃腺及腺樣體的肥大，其他原因包括肥胖、頸圍過粗、鼻中隔彎曲等；臨床觀察發現，不少有這方面問題的孩子，遲至國中時才求診，生長板已經關閉，為時已晚，建議女童9歲、男童10歲前最好做一次骨齡檢查，且不僅是太矮，身高若在97百分位太高，也最好檢查一下是否有性早熟的問題。

(中時)