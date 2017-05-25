新北市經發局新局長張峯源就任
新北市經濟發展局前局長施威全因健康因素請辭，新任張峯源局長25日就職，新北市是全國工商業重鎮，會繼續做好做實經發局的核心業務如重大招商案、扶植在地製造業升級轉型、活絡特色商圈及推動綠能節電政策，產出更多成效。
副市長葉惠青表示，新北市是帶動台灣重要的產業基地，經濟發展一向是市府的業務重點，經多方考量後向中央政府商借張局長來與新北市政府一起打拼，相信他將能發揮團隊的創新能量，盡最大的心力來為新北市產業及市民服務。
張峯源說，現今國際經濟情勢變遷迅速，產業的發展也需要因應趨勢隨時調整，未來將以電商平台、數位經濟及國際合作等三面向為主軸推動新北市的產經業務，讓在地的產品服務行銷全球，同時吸引更多國際投資挹注新北。
張峯源高等考試及格後至經濟部擔任技正及科長，曾任新北市經濟發展局主任秘書、經濟部商業司專門委員。
(中時)
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