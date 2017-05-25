曾雅妮Volvik欲中止連5淘汰 開球準星要準！

曾雅妮能否中止連5場淘汰，開球要準才行。(資料照 陳怡誠攝)

LPGA本周進行Volvik錦標賽，曾連續109在位世界第1的曾雅妮，再度抱著期待又怕受傷的心情，迎戰這場比賽，以她本季狀況，連她自己都不知道此戰究竟會中止連5場淘汰，或是遭連6場出局。

曾雅妮去年三月底到六月底，寫下LPGA生涯單季最多連續9場淘汰紀錄，今年從三月中旬創建者盃到上周Kingsmill錦標賽為止，已連續5場淘汰，不但球感沒打的出來，且讓她對自己是否回的來產生懷疑。

她去年共12場未晉級，為LPGA生涯單季最多，本季目前為止出賽8場，只有二月本田泰國賽晉級(並列第14)，面臨改寫去年紀錄危機，之所以回不來，最大問題還是在木桿開球穩定性不佳，無法製造更多抓鳥機會。

據統計，曾雅妮生涯單季最高開球上球道成功率，是2010年的6成94，但近兩年面臨「保5」處境，繼去年寫下單季新低5成47之後，本季至今僅5成04，以致前8戰共18輪，共11場揮出高於標準桿，如此成績想晉級很難，如果本周要中止之前連5場淘汰，開球成功率能否提高是指標。

台灣女將6將曾雅妮、龔怡萍、徐薇淩、李旻、程思嘉與新人錢珮芸，這場比賽都有參賽。上1場Kingsmill錦標賽只有龔怡萍與徐薇淩2人晉級，最終雙雙獲得並列第43，本周捲土重來爭取佳績。

(中時電子報)