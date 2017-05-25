中美關係 美學者：川普單方面讓步太多

美國喬治華盛頓大學教授沈大偉（David Shambaugh）24日在一場公開論壇上指出，美國總統川普上任後對華政策態度上的180度轉變，單方面作出諸多讓步，讓中國過去半年收穫頗豐。

根據新加坡《聯合早報》25日報導稱，沈大偉在新加坡國立大學東亞研究所20週年的論壇上形容，北京當局如同「過聖誕」一樣，川普過去八星期單方面給予中國的讓步是一張「令人震驚的清單」，他放棄了所有就職前對中國政府作出的種種威脅，全面接受與中國接觸。

報導稱，美國的讓步包括：4月初首場「習川會」給予中國國家主席習近平最高層級接待和正面宣傳，川普會後多次讚揚中國和習近平，承諾奉行「一中政策」並排除再與台灣總統蔡英文通電話的可能性，任命習近平的「多年老友」、愛荷華州長布蘭斯塔德成為新任駐華大使，美國防部不批准美軍太平洋司令部在南海進行「航行自由」行動的申請，未將中國貼上「匯率操縱國」標籤等。

此外，川普政府也未就中國的軍事現代化和人權問題作出批評，早前更向中國「送上大禮」，主動放棄跨太平洋夥伴關係協定（TPP），讓美國在經濟、戰略、軟實力、顏面等方面受損。

相比之下，美國的讓步只換來三樣東西：威士和萬事達卡得以在華營運、中國解除長達14年的美牛禁令、以及中國在朝鮮問題上給予美國未具體化的協助。

但沈大偉說，好消息是習川關係在此期間獲得啓動，氛圍正面，打破了中美關係長期膠著的局面。

報導指出，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在同一論壇上則指出，川普上任前對華做出的諸多威脅確實在中國造成恐懼，習近平發現自己突然面對一名比自己更強勢直率的對手，展現出非凡耐性，從未公開對川普口出惡言。時殷弘認為，川普主政初期幾乎毫無建樹，讓他負擔不起中美關係剛新出現友好勢頭又再度惡化的後果。

(旺報)