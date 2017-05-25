阿湯哥攜2美女帥氣現身 如有超能力想讓他復活
「阿湯哥」湯姆克魯斯這次帶著新片《神鬼傳奇》4度抵台，今(25日)中午舉辦全亞洲唯一記者會，他和女主角蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲與導演艾力克斯寇茲曼連袂出席，一上台就露出迷人笑容說：「你們好嗎？我很興奮再度來到這裡，這是我第四次來，但每次來都覺得很溫暖很特別！」
超愛台灣的阿湯哥24日抵台後，就一直待在飯店，現終於公開現身，和台灣粉絲打招呼，看起來神采奕奕，他在記者會上也透露，《神鬼傳奇》是不一樣的怪物電影，他認為角色很特別，和過去的英雄大不同，雖然每部片都一直在跑跳，但他喜歡學習新東西，對他來說都是挑戰。
導演也大讚「刀腿女」蘇菲亞是演出這個角色最佳人選，阿湯哥也欽點她演出，讓蘇菲亞受寵若驚直呼很感動，而他們被問到如果擁有起死回生能力，想讓誰復活，阿湯哥表示想讓達文西再現人間，安娜貝爾則希望能讓南非總統曼德拉復活。
另外，安娜貝爾在記者會前，接受亞洲媒體聯訪，談到台灣導演李安，她也表示不計任何代價都想跟他合作，還對媒體說「請幫我告訴李安，我比湯姆克魯斯便宜！」晚上6點半還有「神鬼傳奇」首映會，他們將和影迷有近距離接觸。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。