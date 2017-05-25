阿湯哥攜2美女帥氣現身 如有超能力想讓他復活

湯姆克魯斯帥氣現身《神鬼傳奇》記者會。(圖／中時電子報粉絲團)

阿湯哥超愛台灣4度訪台。(圖／本報系資料照）

「刀腿女」蘇菲亞波提拉(圖右)、安娜貝爾瓦莉絲(圖左)。(圖／本報系資料照)

《神鬼傳奇》全亞洲唯一記者會。

「阿湯哥」湯姆克魯斯這次帶著新片《神鬼傳奇》4度抵台，今(25日)中午舉辦全亞洲唯一記者會，他和女主角蘇菲亞波提拉、安娜貝爾瓦莉絲與導演艾力克斯寇茲曼連袂出席，一上台就露出迷人笑容說：「你們好嗎？我很興奮再度來到這裡，這是我第四次來，但每次來都覺得很溫暖很特別！」

超愛台灣的阿湯哥24日抵台後，就一直待在飯店，現終於公開現身，和台灣粉絲打招呼，看起來神采奕奕，他在記者會上也透露，《神鬼傳奇》是不一樣的怪物電影，他認為角色很特別，和過去的英雄大不同，雖然每部片都一直在跑跳，但他喜歡學習新東西，對他來說都是挑戰。

導演也大讚「刀腿女」蘇菲亞是演出這個角色最佳人選，阿湯哥也欽點她演出，讓蘇菲亞受寵若驚直呼很感動，而他們被問到如果擁有起死回生能力，想讓誰復活，阿湯哥表示想讓達文西再現人間，安娜貝爾則希望能讓南非總統曼德拉復活。

另外，安娜貝爾在記者會前，接受亞洲媒體聯訪，談到台灣導演李安，她也表示不計任何代價都想跟他合作，還對媒體說「請幫我告訴李安，我比湯姆克魯斯便宜！」晚上6點半還有「神鬼傳奇」首映會，他們將和影迷有近距離接觸。

(中時電子報)