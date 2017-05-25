殯葬業者「假代售真推銷」詐騙 檢起訴假買家

殯葬公司呂姓業務員，為推銷業績，找何姓男子假扮買家，花言巧語拐騙籌措兒子醫藥費的曹姓婦人，佯稱欲買她的生前契約及塔位，但要曹先買下另家公司生前契約後再一併收購，呂再以「附贈」塔位作幌子，騙曹花10萬8000元買下生前契約，事後2人找藉口不收購，致曹籌不出錢為兒治病，兒子已病故外，還多買生前契約及塔位，求助無門。

台北地檢署認定這是一起不肖殯葬業者「假代售、真推銷」的詐欺案，日前已先依詐欺罪嫌起訴呂男外，另查出「假買家」何男身分後，今再追加起訴何。檢方發現何男有多項詐欺前科，屬於累犯，請求法院加重其刑。

至於呂男服務的殯葬公司「天承人本」，被台北市殯葬處認定是非法業者，違法販售法藏山極樂寺塔位，違反殯葬管理條例規定，2015年遭勒令不得再經營，並處6萬元罰鍰。

起訴書指出，2014年8月間，任職天承人本公司的呂男致電當時急於籌措兒子醫藥費的曹婦，佯稱欲幫她高價代售其所有龍巖公司塔位、國寶公司生前契約，並已找到買家。

曹婦遂赴天承人本公司辦公室，與呂男、自稱買家的何男會談，何佯稱，龍巖塔位若搭配國寶生前契約合售利潤不高，若另搭配呂男推薦之怡城公司生前契約的話，他願出價28萬5000元收價。

呂男則在旁搭腔說，他可以10萬8000元優惠價格出售怡城公司生前契約，並附贈法藏山極樂寺塔位，曹因急於要出售籌錢，決定買下怡城生前契約，遂在2015年1月將10萬8000元匯入天承人本公司帳戶。

結果呂男竟改口向曹婦說，因怡城公司生前契約及法藏山極樂寺塔位辦理過戶有所拖延，買家已打消收購意願，致曹婦原本的塔位及生前契約沒賣出，還多買一個塔位及生前契約，檢方認定呂、何以代售之名、行推銷之實，詐取怡城公司生前契約銷售業績，依法起訴。

(中時)