同婚法制 政院：最快下會期提修法

行政院發言人徐國勇25日在行政院會後記者會上表示，同性婚姻法制工作牽涉的部會除了內政部、法務部，還有財政部，牽涉許多法律層面，包括夫妻財產制、離婚、贈與稅、人工生殖法等，還有近來討論通姦除罪化問題，行政院會盡快召集會議盤點。據悉，最快行政院下會期提出法制作業。

徐國勇表示，同婚釋憲後，有夫妻之間財產制問題要處理，其中夫妻財產制部分牽涉離婚，另民法另一章節提到父母子女，衍伸出來有優生保健法、人工生殖法等；再衍伸下來牽涉到贈與稅、遺產稅，夫妻遺產稅還涉及夫妻剩餘財產分配請求權問題，這些相關法令都會牽扯在一起。

另外，通姦除罪化問題也會有所涉及，司改會擬除罪化，徐說目前全亞洲只有台灣和南韓尚未除罪化，連大陸都已除罪化，世界各國很多已除罪化，因此未來此議題也會有所討論。

徐國勇表示，如何修法或要制定專法，行政院沒有既定立場，尊重各界的意見。

至於提出行政院版本的時程，必須視跨部會會議盤點進度而定，大法官解釋指出2年內完成，行政院會在期限內提出版本，也會以最快速度處理。

黨團總召柯建銘表示臨時會來不及處理同婚法律議題，據悉，行政院祕書長陳美伶會很快召集跨部會議，不會延宕，最快下會期會會提出法制作業。

(工商)