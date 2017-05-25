涉水產品改標 富立洋負責人緩起訴
富立洋生物科技公司負責人楊惇智，涉嫌自2014年起，指示員工竄改水產品效期，再出貨給不二家等下游廠商；台北地檢署考量楊男等7人均坦承不諱，案發後富立洋自願配合查扣帳戶逾680萬元，並主動通知下游廠商將產品下架、回收，今將楊等7人緩起訴，楊需繳交國庫250萬元，其餘6人則需繳1萬至2萬5千元不等。
創立於2011年的富立洋，宣稱其Happy Fins水產養殖場，結合生物技術與水質養成，從生產源頭到成品銷售均嚴密把關，不料竟捲入竄改效期案。
檢方調查，富立洋負責人楊惇智，涉嫌自2014年3月起，指示台南廠生產課課長黃于銓及5名員工，若發現公司所販售的魚、蝦等水產品即將逾期或已逾期，即製作不實效期標籤，黏貼於外包裝上，再出貨給中島水產公司、板橋農會超市、美福超市、有機園地超市、不二家有機店等下游廠商。
庭訊時，楊惇智、黃于銓及5名員工均坦承犯行，檢察官考量7人犯後態度良好，且均無前科，且富立洋案發後自願配合扣押銀行帳戶680萬6346元，並主動通知下游廠商將產品下架、回收，將7人緩起訴，期間1年。
(中時)
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