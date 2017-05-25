汰除不適任教師要6-10年 10教團籲教部積極

「讓不適任教師退場就是救學生！」全國中小學校長協會、人本教育基金會、全家盟等10大教育團體今召開記者會，指汰除不適任老師平均要花6到10年之久，呼籲教育部應修法降低教評會中的教師比例，避免「師師相護」、「球員兼裁判」的問題。

日前發生補教狼師事件，立法院不到2個月就完成補教法修法，但校園中其實還有更多不適任教師，教師法在10年前就送至立法院，至今卻仍未審查，讓許多校長及家長團體十分憂心。

全家盟榮譽理事長吳福濱說，不適任老師就像是校園中的不定時炸彈，但現行教評會制度容易受人情左右，處理時間冗長，往往需花6到10年才能汰除不適任老師，校園反而成了不適任老師的庇護所，師師相護，受苦的是學生。

人本教育基金會執秘施宜昕舉例說，曾有特教學校教師體罰學生，導致顱內出血，社政單位也依兒少法開罰，但該名教師還在繼續任教，根本是用教育專業包裝體罰。

全校協理事長翁慶才說，就算被校內教評會認定為不適任教師，他們還可以透過申訴、訴願等管道，導致經常學校都換了校長，但不適任教師還沒被換掉的狀況發生，十分誇張。

因此，10大教育團體呼籲，教育部及立法院應修改教師法等法令，讓教評會組成的教師比例，由現行的2分之1降到5分之2，未兼行政教師不得超過2分之1，他們也將拜會立法院教育委員會13位委員，8月公佈表態支持的立委名單。

教育部國教署長邱乾國回應說，社會重視不適任教師議題，教育部也會從法制面強化，目前規劃朝3個方向推動，第一是在教師調查與輔導部分，在教育行政機關成立「專審會」，把處理層級從學校端拉高到行政機關。

第二是在教評會的組成，將修正「教師法」，增加學者專家和社會公正人士參與；第三，將與地方政府溝通，強化縣市層級的審議會，減輕學校端實行的困難和行政負擔。

(中時)