邱文祥獲頒美泌尿科醫學會總統獎

美國泌尿科醫學會在波士頓美術館頒發「總統獎」給前台北市立聯合醫院總院長邱文祥（ 左2），駐波士頓台北經文處長賴銘琪（左1）推崇他是 「台灣之光」。 （駐波士頓台北經文處提供）

美國泌尿科醫學會會長巴巴揚（右）16日晚（當地時間 ）在波士頓美術館頒發「總統獎」給前台北市立聯合醫 院總院長邱文祥。 （駐波士頓台北經文處提供）

「美國泌尿科醫學會」會長巴巴揚頒發「總統獎」給前台北市立聯合醫院總院長邱文祥，表彰他致力醫療及教學的卓越成就。

頒獎晚會在波士頓美術館舉行，由會長巴巴揚（Richard Babayan）主持，來自世界40餘國、約200位醫學界精英與會，中華民國駐美代表處衛生組組長盧道揚、邱文祥夫人劉瑞玲及多位醫界僑領亦出席。

邱文祥是台灣泌尿科權威，曾任台北市衛生局局長、副市長、國立陽明醫學院院長、台北市立聯合醫院總院長等職，並獲世界內視鏡泌尿學會最佳醫學錄影帶獎、論文獎等，現任亞洲泌尿科醫學會秘書長。巴巴揚稱許邱文祥在醫學上的卓越表現，希望他及台灣能有機會對世界醫療做出更多貢獻。

駐波士頓臺北經文處處長賴銘琪表示，邱文祥榮獲美國泌尿科醫學會頒贈「總統獎」，讓台灣在國際醫療舞台嶄露頭角，「台灣之光」當之無愧。

(中時電子報)