幸運兒是你？3-4月統一發票開獎

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快兌手邊發票！今年3-4月統一發票今日開獎，千萬特別獎號碼為「74748874」，200萬特獎號碼為「82528918」6月6日起可開始領獎，領獎期限至9月5日。

本次千萬特別獎為74748874；兩百萬特獎82528918；頭獎三組分別為07836485、13410946、96152286。

另外，本次增開一組六獎為996。

(工商)