受夠智慧型！克里斯潘恩買掀蓋手機

克里斯潘恩近來上節目說自己用掀蓋式手機。（圖／達志影像）

好萊塢男星克里斯潘恩近來上節目宣傳電影《神力女超人》，意外透露自己現在用的是掀蓋式手機，讓主持人與現場來賓全睜大眼不敢置信！但克里斯潘恩很享受這種返璞歸真的生活，還建議大家都要試試。

克里斯潘恩近來現身早晨節目《Good Morning America》時被問到怪癖，他笑稱自己最近在使用掀蓋手機，讓主持傻眼驚呼「蛤？還有這東西存在？」他笑稱是最近才買的，希望擺脫一下智慧型手機帶來的便利，他認為現在的生活簡單很多，更說也買了唱片機，現在憂慮煩惱少了許多。

只是就連《神力女超人》女主角蓋兒加朵見到克里斯潘恩用掀蓋式手機時，也都忍不住問他「這是什麼？」笑壞眾人。

(中時電子報)