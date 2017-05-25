省道有子彈掉滿地，警方撿獲30發

省道連接忠孝路上滿地子彈。（廖素慧翻攝）

警方在現場撿拾子彈並展開調查。（廖素慧翻攝）

台一線省道往嘉義市忠孝路快車道上，子彈撒滿地，民眾嚇一跳，警方在現場撿獲30發霰彈子彈，警方向嘉義市射擊協會初步查證，研判是奧運飛靶競賽用的同型子彈，但子彈來源、是否涉有刑責，尚待釐清。

上午11時40分許，民眾報案，忠孝路往嘉義市方向快車道有好多子彈，後湖派出所趕到撿獲30發霰彈子彈，有2個空盒，警方封鎖現場搜證後，恢復交通。

嘉義市體育會射擊委員會主委詹淙茗表示，射擊協會使用的子彈全部向警察局申報，由警察局嚴格控管，初步研判這批子彈是屬於奧運飛靶競賽同型子彈，但尚無法知悉是來源，嘉義縣市共有5個射擊協會或委員會，必須進一步了解。

警方表示，這批子彈均未使用過，警方已採證送驗，並調查附近的監視器畫面，以追查究竟是遺失掉落或有人故意挑釁，以釐清是刑事責任或行政裁罰。

(中時)