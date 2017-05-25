省道有子彈掉滿地 警方撿獲30發
台一線省道往嘉義市忠孝路快車道上，子彈撒滿地，民眾嚇一跳，警方在現場撿獲30發霰彈子彈，警方向嘉義市射擊協會初步查證，研判是奧運飛靶競賽用的同型子彈，但子彈來源、是否涉有刑責，尚待釐清。
上午11時40分許，民眾報案，忠孝路往嘉義市方向快車道有好多子彈，後湖派出所趕到撿獲30發霰彈子彈，有2個空盒，警方封鎖現場搜證後，恢復交通。
嘉義市體育會射擊委員會主委詹淙茗表示，射擊協會使用的子彈全部向警察局申報，由警察局嚴格控管，初步研判這批子彈是屬於奧運飛靶競賽同型子彈，但尚無法知悉是來源，嘉義縣市共有5個射擊協會或委員會，必須進一步了解。
警方表示，這批子彈均未使用過，警方已採證送驗，並調查附近的監視器畫面，以追查究竟是遺失掉落或有人故意挑釁，以釐清是刑事責任或行政裁罰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。