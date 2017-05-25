竹縣生態攝影展 攝影師兼昆蟲解說員

喜愛生態攝影的簡金堆（左起）、邱碧純、陳清文2、3年來累積超過3萬張生態紀錄作品，近日精選出上千張並分類展示，3人在展覽期間也化身解說員，不僅講述昆蟲特性，也熱心分享攝影技巧。（莊旻靜攝）

陳清文捕捉許多昆蟲身影，影像中，食蟲虻是在捕食蜜蜂，但對昆蟲認識不足者，可能會誤認為交配。（莊旻靜攝）

邱碧純原本很怕昆蟲，起初「邊拍邊哭」，但在攝影過程找到樂趣，成為此次展覽中最佳解說員。（莊旻靜攝）

簡金堆說，蜻蜓為了降低日曬面積，在太陽底下呈現不同角度，十分有趣。（莊旻靜攝）

邱碧純在拍攝過程找到樂趣，例如綠瓢蠟蟬幼蟲（上方影像）有如蝦頭，與成蟲（下方影像）身姿極為不同，十分可愛。這次展覽作品中，攝影者也依據不同昆蟲類型細心分類，讓參觀者可以更加認識昆蟲特性、成長過程，展示照片所附的拍攝依據，提供喜愛生態攝影者作為參考。（莊旻靜攝）

喜愛生態攝影者陳清文、簡金堆、邱碧純近2、3年來以關西鎮四寮溪鄰近為拍攝點，累積超過3萬張攝影作品，近日精選出上千張並分類為辦「新竹縣生態攝影暨環境教育宣導活動」展示，近日在新竹縣政府1樓中廊展出，期間3人化身為解說員，不僅講述昆蟲特性，也熱心分享攝影技巧，也期望透過展覽，讓大眾不畏懼昆蟲，進一步保護天然生態。

在新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛指導下，陳清文、簡金堆、邱碧純自2、3年前以關西鎮四寮溪鄰近作為拍攝起點，陸續紀錄上千種昆蟲，3人從攝影角度觀察，也多拍、多看、多想，紀錄下多種昆蟲、蜘蛛的美麗身影。

邱碧純原本極怕昆蟲，起初「邊拍邊哭」、照片也模糊，但她慢慢在其中找到樂趣，例如她發現綠瓢蠟蟬幼蟲彷彿蝦頭，與成蟲身姿極為不同，十分可愛；還有母蜘蛛即使斷腳也堅持護幼行為，讓她大受感動。她起初看到食蟲虻捕食蜜蜂時誤認是交配，但拍攝過程中，漸漸增進相關知識，讓她成為此次展覽最佳解說員。

陳清文、簡金堆先前在金廣成文化廣舉辦蝴蝶攝影比賽後，為劉創盛所「招攬」，開始為生態做紀錄，陳清文說，光拍1隻昆蟲就會拍了4、5百張照片，不僅精進攝影技巧，也從學習、觀察到能發現昆蟲中的關聯性。簡金堆與邱碧純同為新竹縣攝影學會研習班33期同學，簡金堆說，在拍攝過程中學習，像是蜻蜓為了降低日曬面積，在太陽底下尾部會翹起，在日正當中時，甚至呈垂直狀，十分有趣。

邱碧純說，在拍攝過程中，也得知豆娘、蜘蛛、蝗蟲是重要的環境指標，也提醒大家要少用殺蟲劑、除草劑等，避免危害生態。3人累積了大量生態攝影作品，去年11月動念舉辦展覽，恰逢新竹縣農業處有此機會，因此精選出上千張作品，分門別類作為看板和影像展示，並附上拍攝數據，提供攝影愛好者參考，也希望促進交流。展覽期間，陳清文、簡金堆、邱碧純都會在旁提供解說，讓有興趣者更加認識生態及攝影。

展覽在新竹縣政府1樓中廊展至5月26日，6月1日至7日將至竹東林業展示館展出，8、9日則再度在縣府，並將至文山、竹東、石光等3校巡迴展覽。

(中時)